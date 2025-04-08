محافظات عراقية عدة تعطل الدوام الرسمي غداً لهذا السبب

شفق نيوز/ قررت عدد من المحافظات عراقية، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء المصادف 9 نيسان، بمناسبة ذكرى سقوط النظام العراقي، و"استشهاد محمد باقر الصدر".

ففي محافظة كربلاء، أعلن رئيس مجلس المحافظة قاسم علي اليساري، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة احتفاءً بهذه الذكرى.

كما قرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي في نفس اليوم، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية، تكريماً لشهداء العراق، ومنهم (محمد باقر الصدر وأخته)، وفقاً لبيان رسمي أيضاً.

وفي محافظة ميسان، قرر مجلس المحافظة تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، كما قررت البصرة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء.

إلى ذلك، قرر مجلس ديالى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء، لنفس المناسبة.

بدورها أعلنت ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة هذه الذكرى، موجهاً التحية لشهداء الفكر والعقيدة، فيما أعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام احياءً لنفس الذكرى.