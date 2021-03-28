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محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام غدا الاثنين

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-28T11:45:16+0000
محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام غدا الاثنين

شفق نيوز/ قررت كل من الحكومات المحلية في محافظة كربلاء، والديوانية، وواسط، وديالى، تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين بمناسبة الزيارة الشعبانية.

وقررت كربلاء استثناء الدوائر الخدمية بينما استثنت الديوانية الدوائر الخدمية والصحية  والامنية والتربية.

واستثنت واسط التربية والدوائر الخدمية من العطلة فيما استثنت ديالى المدارس لإداء الامتحانات.

و أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان جنوبي العراق، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة ذكرى الزيارة الشعبانية، واستثنت القطاع التربوي بسبب امتحانات نصف السنة.

ويحيي المسلمون الشيعة الإمامية مناسبة ولادة الإمام الثاني عشر لديهم محمد بن الحسن العسكري المعروف بالمهدي المنتظر عبر زيارة المزارات الدينية في كربلاء.

ويعتقد الشيعة الإمامية أن الإمام المهدي غاب عن الأنظار بعد وفاة والده الإمام العسكري، وأنه سيظهر في آخر الزمان "ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا".

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