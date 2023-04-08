محافظات عراقية تعطل الدوام بمناسبة سقوط نظام صدام

شفق نيوز/ قررت ثلاث محافظات عراقية، إضافة إلى إقليم كوردستان تعطيل الدوام بمناسبة سقوط النظام السابق بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين على أيدي القوات الأمريكية وحلفائها في ربيع العام 203.

والمحافظات التي قررت تعطيل الدوام هي كل من: ذي قار وميسان وبابل إضافة إلى محافظات الإقليم.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت يوم 6 من شهر نيسان/أبريل الجاري تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة غدا الأحد بمناسبة تحرير العراق.