محاضرو صلاح الدين يلتحقون بالمحافظات المتظاهرة

شفق نيوز/ التحق محاضرو التربية في صلاح الدين، يوم الاثنين، بزملاءهم المتظاهرين في عدد من محافظات العراق للمطالبة بتعديل وزيادة رواتبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحاضرين تظاهروا، اليوم، أمام مديرية تربية صلاح الدين مطالبين بتعديل سلم الرواتب وفق قرار 315 لمجلس الوزراء، واحتساب سنوات التطوع كسنة عقد فعلية واطلاق درجات الحذف والاستحداث لوزارة التربية في موازنة 2022 وتثبيت المتعاقدين.

وأكد المتظاهرون إضرابهم عن الدوام لمدة أسبوع للضغط على الجهات المعنية بتنفيذ مطالبهم.

ونفذ محاضرو مدارس محافظات المثنى وديالى والبصرة ومحافظات اخرى، في وقت سابق اليوم، إضرابا جزئيا عن العمل في المدارس للمطالبة بشمولهم بقرار 315 وتحديد ايام عملهم بـ 3 أيام في الأسبوع.

وتعاقدت وزارة التربية مع محاضري التربية في عموم المحافظات لمدة عام واحد بدءا من عام 2021 وبراتب شهري يبلغ 250 ألف دينار، ووفق العقد فأن المحاضرين سيفقدون رواتبهم مطلع العام المقبل.