سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محاضرو صلاح الدين يلتحقون بالمحافظات المتظاهرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-22T11:07:02+0000
محاضرو صلاح الدين يلتحقون بالمحافظات المتظاهرة

شفق نيوز/ التحق محاضرو التربية في صلاح الدين، يوم الاثنين، بزملاءهم المتظاهرين في عدد من محافظات العراق للمطالبة بتعديل وزيادة رواتبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحاضرين تظاهروا، اليوم، أمام مديرية تربية صلاح الدين مطالبين بتعديل سلم الرواتب وفق قرار 315 لمجلس الوزراء، واحتساب سنوات التطوع كسنة عقد فعلية واطلاق درجات الحذف والاستحداث لوزارة التربية في موازنة 2022 وتثبيت المتعاقدين.

وأكد المتظاهرون إضرابهم عن الدوام لمدة أسبوع للضغط على الجهات المعنية بتنفيذ مطالبهم.

ونفذ محاضرو مدارس محافظات المثنى وديالى والبصرة ومحافظات اخرى، في وقت سابق اليوم، إضرابا جزئيا عن العمل في المدارس للمطالبة بشمولهم بقرار 315 وتحديد ايام عملهم بـ 3 أيام في الأسبوع.

وتعاقدت وزارة التربية مع محاضري التربية في عموم المحافظات لمدة عام واحد بدءا من عام 2021 وبراتب شهري يبلغ 250 ألف دينار، ووفق العقد فأن المحاضرين سيفقدون رواتبهم مطلع العام المقبل.

related

تظاهرات في واسط احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتضرر الفقراء

Date: 2021-04-01 15:03:13
تظاهرات في واسط احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتضرر الفقراء

المئات من محاضري ديالى يتظاهرون احتجاجا على خروقات التعيينات

Date: 2021-01-10 07:48:50
المئات من محاضري ديالى يتظاهرون احتجاجا على خروقات التعيينات

صورة من مصر تحير العراقيين والهنود

Date: 2019-12-27 11:28:57
صورة من مصر تحير العراقيين والهنود

تظاهرات وإضراب جنوب العراق للمطالبة بتنفيذ القرار 315

Date: 2021-04-12 07:35:01
تظاهرات وإضراب جنوب العراق للمطالبة بتنفيذ القرار 315

ديالى.. أوامر إدارية بمباشرة أكثر من 30 ألف محاضر وغموض حول مستحقاتهم

Date: 2021-02-11 11:07:17
ديالى.. أوامر إدارية بمباشرة أكثر من 30 ألف محاضر وغموض حول مستحقاتهم

توتر جديد في محافظتين عراقيتين ومحاولات لاقتحام مبنى احداهما

Date: 2020-06-07 11:19:24
توتر جديد في محافظتين عراقيتين ومحاولات لاقتحام مبنى احداهما

بعد أن أعاده المحافظ.. شوارع الرفاعي تشهد احتجاجات واسعة على عودة الفياض

Date: 2021-04-19 08:21:31
بعد أن أعاده المحافظ.. شوارع الرفاعي تشهد احتجاجات واسعة على عودة الفياض

لليوم الثاني تواليا.. المحاضرون بالمجان يواصلون اعتصامهم في ديالى

Date: 2021-04-05 06:51:49
لليوم الثاني تواليا.. المحاضرون بالمجان يواصلون اعتصامهم في ديالى