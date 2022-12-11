محاضرو ديالى يغلقون مديرية التربية للمطالبة بالتثبيت

شفق نيوز/ اغلق متظاهرون من المحاضرين التربويين في محافظة ديالى يوم الأحد، مبنى مديرية التربية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

ونقل مراسل شفق نيوز؛ ان "مئات المحاضرين تظاهروا امام مبنى تربية ديالى وقاموا بإغلاق مبنى المديرية ضمن احتجاجات شملت عموم المحافظات للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإدراجهم ضمن موازنة 2023".

وأضاف مراسلنا؛ أن "المحاضرين هددوا بالتصعيد والاعتصام المفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وإدراجهم في قانون الموازنة"، داعين الى اضراب عام في أغلب المدارس للضغط على الحكومة والبرلمان لتنفيذ مطالبهم.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز؛ إلى أن تظاهرات المحاضرين تسبب بازدحامات مرورية وسط بعقوبة بعد اغلاق طرق رئيسية داخل المدينة فيما لم تسجل أي حوادث خلال التظاهرات.

وتضم ديالى أكثر من 30 ألف محاضر موزعين في عموم مدارس المحافظة.