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محاضرو ديالى يتظاهرون للمطالبة بتحويلهم إلى عقود "315"

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-18T07:47:22+0000
محاضرو ديالى يتظاهرون للمطالبة بتحويلهم إلى عقود "315"

شفق نيوز/ تظاهر المئات من محاضري التربية في ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بتثبيتهم ضمن عقود 315 وتضمينهم في الموازنة.

ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

ونقل مراسل شفق نيوز، ان المئات من محاضري ديالى تجمعوا امام مبنى مديرية التربية للمطالبة بتضمين تحويل الى عقود 315 في قانون الموازنة الاتحادية القادم وتسريع إقرار الموازنة.

وشهدت التظاهرات إجراءات امنية مشددة واغلاق الشارع الرئيسي وسط بعقوبة والذي يضم مبنى الحكومة المحلية والدوائر الأمنية والحكومية المهمة الى جانب الازدحامات والاختناقات المرورية في بعقوبة.

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