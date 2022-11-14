محاضرو بغداد يعلنون الإضراب عن الدوام احتجاجاً على عدم تثبيتهم (صور)

شفق نيوز/ جدد محاضرو وزارة التربية في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، وقفتهم الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحاضرين تظاهروا لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى محافظة بغداد للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم كونهم أتموا مدة السنتين التي حددها مجلس الوزراء السابق كشرط لتثبيت المتعاقدين مع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المحاضرين رفعوا شعار الإضراب عن الدوام في اللافتات التي حملوها لحين الاستجابة لمطالبهم.

ويعد ملف موظفي العقود المؤقتة والأجور اليومية في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية من أبرز الملفات التي لم يتم حسمها منذ سنوات عدة، حيث أن البعض قضى سنوات عديدة من دون تثبيت على الملاك الدائم، مما يعني الحرمان من حقوق وظيفية ومالية يتمتع بها أقرانهم من الموظفين، كما أن المحاضرين المجانيين قضوا أيضاً عدة سنوات بهذا الحال والبعض منهم كانوا يعملون بلا أجور شهرية أو أجور زهيدة جداً.