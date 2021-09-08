محاضرون غاضبون من عدم تسلم رواتبهم يغلقون تربية ديالى (صور)

شفق نيوز/ تظاهر عشرات المحاضرين أمام مبنى مديرية التربية في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، يوم الأربعاء، احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم أسوة بأقرانهم في المحافظة.

وأبلغ عدد من المحتجين مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أكثر من 200 محاضر في مدارس مختلفة لم تظهر أسماؤهم بقوائم الرواتب التي وزعت للمحاضرين في ديالى.

واغلق المتظاهرون أبواب مديرية التربية واعتصموا أمام البناية للمطالبة بحل مشكلة الرواتب واطلاقها أسوة باقرانهم في عموم ديالى.

كما دعا المحتجون، مديرية التربية والمحافظ، إلى معالجة مشكلة الرواتب، مهددين بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

يذكر أن ديالى أنجزت توزيع رواتب المحاضرين لسبعة اشهر بعد سلسلة ماراثونية من الإجراءات المالية والإدارية.