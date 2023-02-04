محاصيل كوردستانية تهزم "جوع الدولار" في بلدة حدودية بديالى

شفق نيوز/ أكدت إدارة ناحية قره تبه شمال شرقي محافظة ديالى والحدودية مع إقليم كوردستان، يوم السبت، استقرار وانخفاض اسعار المحاصيل الزراعية جراء التدفق الغزير للمحاصيل الزراعية من مناطق إدارة منطقة "كرميان".

وقال مدير الناحية، وصفي مرتضى التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار المحاصيل الزراعية سجلت انخفاضاً تراوح بين 25-50% عن الأسعار السائدة والمرتفعة في مناطق ديالى، جراء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأضاف التميمي، أن "أسعار البضائع المختلفة مستقرة في مناطق الناحية إلى حد كبير، لتدفقها المستمر وبأسعار مناسبة من قضاء (كلار) التابع لإدارة منطقة كرميان".

ورهن المسؤول المحلي، استمرار انتعاش "الفقراء" في قره تبه بتسهيل الإجراءات الأمنية لنقاط التفتيش، وتسهيل انسيابية دخول المحاصيل الزراعية والبضائع المختلفة نحو ناحية قره تبه".

يشار إلى أن التبادل التجاري بين ديالى وإقليم كوردستان، أنعش الواقع المعيشي للمحافظة، وأثمر عن تأمين جميع البضائع والمنتجات المختلفة بأسعار مقبولة تناسب جميع الطبقات الاجتماعية.

وتقع ناحية قره تبه، على بعد 113 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، وسكانها من العرب، والتركمان والكورد.