"محاصرون في مناطقنا".. سكان في بغداد يشكون طريق اليوسفية الجديد

شفق نيوز/ شكا سكان مناطق جنوبي العاصمة بغداد، من تسبب الطريق الجديد، الذي افتتح اليوم الأربعاء، بقطع طرقاً فرعية عن مناطقهم، ووجهوا مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس الوزراء ووزير الاسكان والاعمار .

وذكر سكان جنوبي بغداد، في تلك المناشدة، ووردت الى وكالة شفق نيوز، إنه طريق اليوسفية او ما يسمى رسميا "العدوانية الجديد" تسبب بقطع كافة الطرق الفرعية التي بين المناطق دون وضع حلولاً مناسبة من قبل دائرة الطرق والجسور المشرفة على المشروع، مبينين أن الطريق تسبب بقطع الطرق عن منطقة كرارة وهور رجب والبوعيثة، وجميعها مناطق سكنية، دون اكمال الجسر البديل الذي من المفترض ان يوصل مناطقهم بالمناطق الاخرى.

وأشار السكان أيضا إلى أن هناك طريقا خدميا مدمر بالكامل من المفترض أن يربط تلك المناطق بجسر آسيا الذي لم يكتمل حتى الآن، موضحين أن الطريق مازال يعاني "الطين" والمياه الراكدة بسبب الامطار الاخيرة.

وأوضحوا ايضاً، أنه تم قطع طريق بين البو صيفي وعبد سلمان، وكذلك قطع طريق 37 دون اكمال الجسر، كما تم قطع الطريق عن طلبة المدارس والموظفين وأيضا عن المراكز الصحية، مناشدين بالتدخل العاجل، كونهم باتوا "محاصرين في مناطقهم" وفق تعبيرهم.

وصباح اليوم الاربعاء الاول من شباط، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طريق الدورة - اليوسفية للمرور السريع جنوب بغداد، بطول 14.5 كلم، وتقاطع بغداد الجنوبي، الذي يضم مجسّرين ومقتربات بأربعة مسارات، وفق المكتب الاعلامي للسوداني .

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إنه تمت المباشرة بفتح الطريق الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية والذي يحمل اسم (طريق العدوانية الجديد) خلال مراسيم بحضور مدير المرور العامة، موضحا أن الطريق يبدأ من تقاطع مصفى الدورة باتجاه علوة الرشيد ومنطقة كرارة.

وبين المصدر، أن السلطات منعت مرور مركبات الحمل على هذا الطريق، موضحا أن العجلات الممنوعة هي 3 طن فما فوق.

وأمس الثلاثاء، أبلغ العميد الدكتور زياد القيسي مدير اعلام المرور، وكالة شفق نيوز، إن افتتاح طريق اليوسفية - الدورة سيكون بدءا من تقاطع مصافي الدورة باتجاه كرارة، ثم عرب جبور وصولا الى الخط السريع الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية، وأوضح أن هذا سيرفع كثيراً معاناة المواطنين ويخفف الزخم المروري.