محاسب واحد بدائرة حيوية بالفلوجة.. والأهالي: إذلال متعمد والاستياء العام يتصاعد

شفق نيوز/ أطلق أهالي مدينة الفلوجة، يوم الأربعاء، مناشدة عاجلة لحلة مشكلة دائرة البطاقة الوطنية التي تخدم أكثر من 450 ألف نسمة، حيث لا يوجد فيها سوى محاسب واحد فقط.

وقال المواطنون، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا النقص الحاد في الكوادر يتسبب في معاناة يومية شديدة، حيث نضطر إلى الانتظار لساعات طويلة، وسط ازدحام وتدافع بين الرجال والنساء، من أجل دفع رسوم بسيطة قدرها ألف دينار".

ووصف بعضهم بأنه "إهمال واضح أو حتى إذلال متعمد بحق سكان الفلوجة"، مؤكدين أن "الدوائر الحكومية وجدت لخدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم، لا لتعقيد حياتهم".

و ناشدوا الجهات المختصة في وزارة الداخلية والحكومة المحلية في الأنبار بـ"ضرورة إيجاد حلول سريعة لمعالجة هذا الخلل الواضح".

وأكدوا أن "استمرار هذا الوضع دون تدخل سريع سيؤدي إلى تصاعد الاستياء العام"، مطالبين الجهات المعنية بـ"تحمل مسؤولياتها تجاه المدينة وسكانها".

وتعاني أغلب مدن الأنبار، من أزمات عديدة على مستوى الخدمات، سواء في القطاع الصحي أو الدوائر الحكومية، وغالبا ما يناشد السكان لتلبية متطلباتهم، وآخرها ما نشرته وكالة شفق نيوز، حول عدم وجود في قضاء الحبانية، فضلا عن نقص الأطباء الحاد في مستشفى قضاء حديثة.