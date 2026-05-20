محاربان للسرطان زارا 104 دول.. رحالان عالميان يصلان العراق ويتذوقان "الدليمية" بالأنبار

شفق نيوز - الأنبار

استقبل فريق الأنبار بايكرز، اليوم الأربعاء، رحّالين عالميين من محاربي مرض السرطان، ضمن جولتهما المستمرة منذ عام 2023، بعد دخولهما العراق عبر منفذ طريبيل الحدودي قادمين من الأردن.

وقال مساعد قائد الفريق، عمر صلاح ناجي العامري، لوكالة شفق نيوز، إن الرحلة انطلقت من ماليزيا وشملت حتى الآن 104 دول، موضحاً أن الرحالة صيني الجنسية برفقة زوجته الماليزية، ويعملان مرشدين سياحيين ومدونين متخصصين بالسفر وتقييم الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية.

وأضاف أن الزوجين حققا انتشاراً واسعاً عبر خرائط جوجل، إذ تجاوزت مشاهدات تقييماتهما 30 مليون مشاهدة خلال أقل من ثلاث سنوات، شملت نحو 700 مطعم وفندق حول العالم، مشيراً إلى أن الرحّالين دخلا العراق عبر الأراضي الأردنية، وكان من المقرر توجههما مباشرة إلى بغداد، إلا أن الإرهاق الناتج عن الرحلة الطويلة دفعهما إلى التوقف ليوم واحد في الأنبار.

وأوضح العامري، أن فريق الأنبار بايكرز تكفل باستقبال الضيفين وتقديم الدعم اللازم لهما منذ لحظة دخولهما الحدود العراقية، بالتنسيق مع القوات الأمنية التي رافقتهما حتى العاصمة بغداد، مؤكداً أن الفريق حرص على تعريف الضيفين بالثقافة الأنبارية من خلال جولة قصيرة، وتجربة عدد من الأكلات والمشروبات المحلية بينها الدليمية والخميعة والدولمة، فضلاً عن تبادل الأحاديث والملصقات التذكارية داخل مقر الفريق.

وأكد أن الرحالين أبديا إعجابهما بحفاوة الاستقبال والتجربة التي عاشاها في الأنبار، رغم قصر مدة الزيارة التي لم تتجاوز يوماً واحد، قبل أن يودعهما الفريق على الطريق الدولي باتجاه العاصمة بغداد.