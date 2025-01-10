مجهول يستهدف مشيعين بإطلاق نار قرب مقبرة في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الجمعة، أن مدنيين اثنين أصيبا بجروح جراء إطلاق نار من قبل مجهول، خلال دفن امرأة جنوبي شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهول أطلق النار على مشيعين خلال توجههم لمقبرة بنجا علي، قرب سيطرة ليلان، لدفن امرأة توفيت مساء اليوم، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين".

وأضاف أن "المصابين تم نقلهم إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج، فيما قدم ذوي المتوفية شكوى في مركز شرطة، وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة".