مجهولون ينهالون بالضرب المبرح على البرلماني السابق كاظم الصيادي وسط بغداد

شفق نيوز/ افادت الشرطة العراقية، يوم الأحد، بأن عضو مجلس النواب العراقي السابق كاظم الصيادي تعرض إلى الضرب على أيدي مجموعة من الأشخاص في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة بالايدي لم يُستخدم فيها إطلاق نار بين النائب السابق كاظم الصيادي وعدد من الأشخاص ضمن ساحة عقبة بالكرادة اسفرت عن اصابته بكدمات نقل على اثرها الى مستشفى "ابن سينا" لتلقي العلاج.

وأضاف أن ما يتمّ تداوله بخصوص تعرض الصيادي إلى محاولة اغتيال غير صحيح.

ووفقا لإفادة الصيادي لمركز الشرطة، فإنه بعد اجرائه لقاءً تلفزيونيا، وخروجه من القناة في وقت متأخر من مساء أمس اعترضت طريقه عجلتان يستقلانهما عدة أشخاص في شارع الكرادة 42.

وأضاف أن أولئك الأشخاص قاموا بإنزاله من عجلته، واطلاق النار بشكل عشوائي، والإعتداء عليه بالضرب ليذهبوا بعدها إلى جهة مجهولة.

وتنشر وكالتنا نص إفادة الصيادي التي دونها مركز الشرطة بمحضر عقب الحادثة: