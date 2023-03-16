مجهولون يفتحون النار على متظاهرين ويصيبون أحدهم جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية فتحوا نيران أسلحتهم على محتجين خرجوا بتظاهرة بسبب تردي الخدمات وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من اهالي منطقة الطليعة في مدينة الناصرية، خرجوا بتظاهرة تطالب بالخدمات وقاموا بقطع طريق (يا حسين) وسط المدينة، وأثناء ذلك قام مسلحون يستقلون عجلة مدنية بفتح نيران أسلحتهم ما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين بجروح بليغة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "القوة المكلفة بحماية المتظاهرين لاحقت العجلة على الفور وقامت باعتقال أفرادها جميعاً"، مبيناً أنه "وفقاً للتحقيق الاولي مع المسلحين تبين أن سبب الهجوم يعود لمصلحة إحدى الجهات داخل المحافظة لإثارة الأوضاع".

ويوم أمس الأربعاء، أبلغ شهود عيان في محافظة ذي قار، وكالة شفق نيوز، بأن "متظاهرين غاضبين أسقطوا جميع الدوائر المدنية والامنية في قضاء الاصلاح، شرقي ذي قار، وسيطروا على مركز شرطة القضاء واحتجزوا الضباط بداخله، كما أغلقوا مبنى إدارة القائممقامية على يدهم".

وأضاف الشهود أن "المتظاهرين باشروا بنصب سيطرات امنية داخل مركز القضاء وطردوا قوات الشغب خارج مركز المدينة".

وبيّن الشهود أن "سبب تطور الاوضاع في القضاء يعود لانقطاع المياه عن الاهالي في القضاء منذ اكثر من 10 ايام".