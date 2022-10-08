سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مجهولون يضرمون النار في سيارة صحفي عراقي ويتركون له مظروفا فيه رصاصة

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-08T12:59:29+0000
مجهولون يضرمون النار في سيارة صحفي عراقي ويتركون له مظروفا فيه رصاصة

شفق نيوز/ أبلغ أحمد جليل الويس معد البرامج في قناة العراقية، المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين بأن مجهولين أضرموا النار في سيارته التي كانت مركونة في باب منزله غرب العاصمة بغداد فجر السبت، وأنه لايعلم سببا لهذا العمل الإجرامي.

وقال الويس للمرصد :أعمل في قناة العراقية بصفة معد برامج ولا أزال، لم أكن في يوم ما من مسيرتي الإعلامية طرفاً في نزاع، أو باعثاً لمشكلة ما سواء سياسية، أم غيرها، لكنني تعرضت لتهديد شديد اللهجة يستهدفُ حياتي ، ففي الساعة الثالثة والنصف فجراً استيقظت على صوت جار لي وهو يطرق الباب بطريقة عنيفة، وحين خرجت وجدت النيران تلتهم سيارتي، وشباب في الحي هرعوا لإطفائها، وحينما تبينا أسباب الحادث وجدنا إن هناك شخصين قاما بإشعال قنبلة مولوتوف ووضعها في السيارة مما أدى إلى إحتراقها.

واسترسل الصحفي بالقول: حين ذهبت لمركز الشرطة للتبليغ عن الحادث وجدت ظرفاً فيه رصاصة، ومكتوب عليه (طرف ثالث) وتحت كلمة ثالث خط، ولا زلت مصدوماً من الحادثة، كيف يمكن أن يحدث ما يحدث بدون عقاب، والمسألة تتكرر مع أكثر من زميل إعلامي ومثقف، هل بات العراق طارداً لكفاءاته الثقافية والإعلامية؟ هل صار الوطن ملاذاً آمنا للعابثين، بينما يضيق علينا؟ إلى أين نهربُ وإلى متى؟.

وطلب الويس وزير الداخلية التحقيق في هذا الحادث، ونرجو أن يصل الى الذين يحاولون إسكات صوت الإعلام بغض النظر عن إنتماءاتهم وهوياتهم الفرعية، فالجميع أمام القانون سواء.

related

محتجون غاضبون يلوحون بإغلاق مواقع نفطية "مهمة" جنوبي العراق

Date: 2022-03-06 06:18:07
محتجون غاضبون يلوحون بإغلاق مواقع نفطية "مهمة" جنوبي العراق

بعد تقبيله فتاة .. رجل دين عراقي مثير للجدل يتعرض للتهديد بالقتل ويقرر الذهاب لأربيل

Date: 2022-09-03 20:31:56
بعد تقبيله فتاة .. رجل دين عراقي مثير للجدل يتعرض للتهديد بالقتل ويقرر الذهاب لأربيل

مسؤول يهدد بتحريك مئات الشكاوى القضائية ضد شركة اتصالات عاملة في العراق

Date: 2022-01-14 10:40:34
مسؤول يهدد بتحريك مئات الشكاوى القضائية ضد شركة اتصالات عاملة في العراق

ثاني حادث من نوعه.. تهديد يتسبب بتعليق دوام مدرسة في ذي قار

Date: 2022-02-24 12:10:35
ثاني حادث من نوعه.. تهديد يتسبب بتعليق دوام مدرسة في ذي قار