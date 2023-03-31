مجهولون يضرمون النار بمدرسة جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بإقدام مجهولين على احراق مدرسة متوسطة، جنوبي مدينة الناصرية، مركز المحافظة، من دون خسائر بشرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أقدموا، اليوم، على حرق متوسطة الگرمة للبنين بقضاء گرمة بني سعيد، جنوبي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن" فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق".

وأضاف المصدر، أن "الأضرار التي تسبب بها الحريق هي: احتراق غرفة الإدارة بمحتوياتها من أثاث ومكيف الهواء وجهاز استنساخ، من دون خسائر بشرية".