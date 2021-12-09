مجهولون يسرقون المئات من أغطية المجاري جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مدير دائرة مجاري محافظة ذي قار، حيدر الاسدي، يوم الخميس، عن سرقة المئات من اغطية فتحات المجاري في المحافظة خلال شهر واحد، متسببة خسائر بالملايين.

وقال الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "300 غطاء مجرى سرق في مناطق محافظة ذي قار خلال 30 يوماً فقط"، لافتا إلى أن "هناك 50 غطاء مجرى من ضمن الـ300 غطاء سرقت بيوم واحد".

وبين، ان "سعر الغطاء الواحد المسروق يبلغ قرابة الـ250 دولاراً"، مشيراً إلى أن "الأغطية التي سرقت هذا العام والعام الماضي تتجاوز الـ700 غطاء".

واوضح الاسدي، ان "الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال احد سراق الاغطية وتم الحكم عليه بالحبس عامين، فيما تواصل التحقيق مع شخصين آخرين تم اعتقالهما خلال الفترة الماضية، وهم من الأفراد المتمرسين بسرقة الاغطية في المحافظة".

وسبق أن أشرت محافظات عراقية أخرى، تنامي سرقة أغطية فتحات المجاري، مما يتسبب بحوادث عدة، كان آخرها وفاة واحدة في الثالثة من عمره سقط في إحدى فتحات المجاري التي سرقت حديثاً في محافظة كربلاء، فضلاً عن حدوث عدد من حالات الإصابة وتضرر عجلات، بالإضافة إلى انتشار روائح كريهة نتيجة غازات المياه الثقيلة.