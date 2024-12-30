مجموعها 18 سنة.. ثلاثة أحكام بسجن مسؤول سابق في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، صدور ثلاثة قرارات أحكام غيابيَّة تقضي بالسجن ست سنوات لكلّ واحدٍ منها بحق مُدير المصرف الزراعيّ في مُحافظة ديالى سابقاً.

وقالت الهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وتناول القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، إن محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكام غيابيَّة بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ لكلّ قضيَّةٍ،على مُدير المصرف الزراعيّ / فرع ديالى (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العامّ، مُبيّـنةً أنَّ القرارات صدرت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و 48 و 49) منه.

وأضافت الهيئة إنَّ المُدان أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ لمُواطنين دون علمهم ومُوافقتهم، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة، لإهماله بأداء واجبه ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العامّ ومصالح الجهة التي يعمل بها.

ولفتت إلى أنَّ المحكمة، بعد إطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ - فرع ديالى الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، وقرينة هروبه، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة الحكميَّة.

وتابعت الهيئة إنَّ قرارات الأحكام اشتملت أيضاً على أمر قبضٍ بحقّ المُدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة .