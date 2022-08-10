مجمع بسماية.. استئناف مفاوضات الإنجاز بعد توقف لثلاث سنوات

شفق نيوز / أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الأربعاء، استئناف المفاوضات مع شركة (هانوا) الكورية، لإنجاز المتبقي من الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.

جاء ذلك خلال استئناف المباحثات المشتركة برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها داود نجار، والجانب الكوري ممثلاً بمدير شركة (هانوا) المنفذة لمشروع بسماية، والوفد المرافق له، وحضور المعنيين عن الجوانب القانونية والمالية والفنية للمشروع من كلا الطرفين، وفق بيان صادر عن الهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز.

وتضمنت المفاوضات، بحسب البيان، استعراض النقاط الخلافية التي أدت إلى توقف العمل في المشروع منذ العام 2019، وما ترتب عليه من زيادة كبيرة بالطلب على الوحدات السكنية في المشروع من المستحقين والراغبين بالشراء وإيجاد المعالجات القانونية والمالية التي تضمن استمرار وديمومة المشروع بكامل طاقته البالغة (100 ألف) وحدة سكنية، وبما يسهم في تلبية جزء من الحاجة المتزايدة للسكن.

وقالت النجار، وفقاً للبيان، إن "أستئناف العمل بمشروع بسماية هدفنا، وهناك رغبة صادقة وحسن نوايا لإستئناف العمل في المشروع من الجانبين مع ضمان حقوق الحكومة والمواطن العراقي سوية".

وأكدت أن "اليوم الأول من المفاوضات، تميز برغبة جادة للطرفين للمضي قدماً بالمشروع وتجاوز الإشكالات التي تسببت بتأخر تنفيذ المشروع وفقاً للجداول الزمنية المخططة لها".

يأتي ذلك، بعد ثلاث سنوات من توقف العمل بالمشروع، من قبل الشركة الكورية المنفذة له، عام 2019، الأمر الذي عزته هيئة الاستثمار حينها وبعدها إلى زخم الطلبات الذي فاق عدد الشقق المتاحة.