مجلس واسط يعفي مسؤولين ويحيل آخرين للقضاء والسوداني يكلف قائدا جديدا لشرطة المحافظة

شفق نيوز- واسط

قرر مجلس محافظة واسط، يوم الأحد، إعفاء 4 مسؤولين من مناصبهم على خلفية الحريق، ومفاتحة القضاء لاتخاذ الإجراءات بحق اثنين آخرين، فيما كلف القائد العام للقوات المسلحة قائدا جديدا لشرطة المحافظة.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة واسط، عقد جلسته الطارئة المرقمة (55) لهذا اليوم، برئاسة رئيس المجلس علي سليمون، وبحضور أعضاء المجلس، وباستضافة محافظ واسط ونائبيه، لمناقشة تداعيات الحادث الأليم الذي وقع في هايبر ماركت الكوت، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأبرياء، وأثار حالة من الحزن والأسى في أوساط المجتمع".

وأضاف "بعد الاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس المحافظة، وبناءً على المعطيات والمخالفات التي تم رصدها بشأن التقصير الواضح في التعامل مع الحادث، قرر إعفاء قائد شرطة واسط اللواء محمد الفهد من منصبه، بسبب سوء إدارة ملف الحادث وضعف التنسيق الميداني".

وتابع "كما قرر إعفاء مدير مديرية الدفاع المدني العميد حيدر عريبي من منصبه، وإحالته إلى القضاء، على خلفية التقصير في إدارة الموقف وتضليل الحكومة المحلية بشأن السيطرة على الحادث، وإعفاء مدير قسم الرقابة الصحية لمخالفات تتعلق بعدم تنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة العامة، وإعفاء مدير قسم الإقامة نتيجة وجود تقصير إداري يتعلق بمتابعة العمالة داخل المرفق المحترق".

وأكمل "كما تقرر مفاتحة محكمة تحقيق الكوت لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من، قائمقام الكوت الأسبق حامد خزيم، ومدير بلدية الكوت الأسبق علي صيوان، على خلفية الإهمال والتقصير الإداري في متابعة ملف السلامة والرقابة الحضرية خلال فترة توليهم المسؤولية".

كما أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أمرا بتغيير قائد شرطة المحافظة.

وجاء في بيان رسمي لوزارة الداخلية، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أصدر أمراً بتكليف العميد أحمد عبدالسادة حمزة بمهام قائد شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء محمد قاسم الفهد".

وأضاف "يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز الأداء الأمني وتحديث القيادات الميدانية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة".