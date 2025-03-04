مجلس واسط يصوت على 19 مديراً جديداً للأقضية والنواحي في المحافظة

شفق نيوز/ صوّت مجلس واسط، يوم الثلاثاء، على اختيار 19 مديراً جديداً للأقضية والنواحي في المحافظة.

وذكر مجلس المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المديرين الجدد الذين تم اختيارهم سيخضعون لفترة تجريبية لمدة أقصاها ستة أشهر، لتقييم أدائهم.

وبحسب البيان فقد تم التصويت على، محمد صادق سالم قائممقاماً لقضاء الصويرة، ومهند مجيد طوكان قائممقاماً لقضاء العزيزية، وأنس مالك محمد للزبيدية، وبشير حسن عادي للنعمانية، وعلي حسين للأحرار، وعادل حمزة غريب للكوت، وجعفر عبد الجبار لبدرة، ورسول جدوع للموفقية، وكاظم كريم عليوي قائممقاماً لقضاء الحي.

كما صوّت على، شاكر حميد عوين مديراً لناحية تاج الدين، وعلي مجيد جاسم مديراً لناحية سيد الشهداء، وطه ياسين ربيع مديراً للشحيمية، ويوسف ضايع عبود مديراً للدبوني، وناصر عودة فرج مديراً للدجيلي، وعبد الجبار جعفر مديراً لواسط القديمة، وأحمد طارق عبد الكاظم مديراً لشيخ سعد، وأحمد جبار دعدوش مديراً لجصان، وبراء فؤاد كاظم مديراً لزرباطية، ورعد جواد مديراً لناحية البشائر.