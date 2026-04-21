مجلس واسط يصدر قرارات تخص ذوي ضحايا الحريق ويوقف تغييرات في التربية

أعلن مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، جملة قرارات خلال جلسته الاعتيادية رقم 80، شملت ملفات إنسانية ورقابية وإدارية، أبرزها تعويض ذوي ضحايا حادثة حريق "الهايبر ماركت" في الكوت، وإيقاف تغييرات إدارية في مديرية التربية.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجلسة عُقدت برئاسة رئيسه وبحضور الأعضاء، وانتهت إلى التصويت بالإجماع على حزمة توصيات قانونية وإدارية لضمان حقوق ذوي ضحايا حادثة الحريق وتعويضهم مادياً ومعنوياً.

كما قرر المجلس إيقاف تنفيذ جميع التغييرات الإدارية في مديرية تربية واسط الصادرة بناءً على توجيهات وزارة التربية، على أن يسري القرار بأثر رجعي اعتباراً من 15 مارس / آذار 2026.

وفي الجانب الرقابي، أعلن المجلس استكمال إجراءات استجواب مدير ناحية زرباطية، فيما صوّت الأعضاء على عدم القناعة بالأجوبة المقدمة خلال جلسة الاستجواب، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لاحقة وفق السياقات القانونية.

وشهدت الجلسة أيضاً تعديلاً في رئاسة لجنة الطاقة، إذ صوّت المجلس على إعفاء رسل إحسان عبد الجليل من رئاسة اللجنة، وانتخاب إسراء حميد ملي بدلاً عنها للمرحلة المقبلة.

يشار إلى أن الحريق الذي شبّ في "هايبر ماركت" في محافظة واسط، في يوم 17 من شهر تموز/يوليو 2025، قد أسفر عن مصرع نحو 60 شخصا وإصابة العشرات، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية.