مجلس نينوى يلزم لجنة العقود بنشر أسماء الفائزين بالوظائف خلال 10 أيام

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة نينوى، يوم الخميس، إلزام لجنة العقود بإعلان أسماء عقود 17050 ونشرها خلال مدة 10 أيام، وذلك على خلفية تأخرها لفترة طويلة.

وقال عضو المجلس هشام الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة عقد جلسته الدورية الـ24، وناقش فيها عدداً من القضايا المهمة، كان أبرزها طلباً تقدمنا به تضمن استضافة اللجنة المكلفة بإعلان أسماء العقود 17050، التي تأخر إعلانها لفترة طويلة".

وأضاف أن "هناك ضرورة معرفة أسباب هذا التأخير الذي طال الآلاف من المتقدمين"، مبينا أنه "بعد الاستماع إلى موقف اللجنة، صوّت المجلس على إلزامها بنشر أسماء الفائزين بالعقود خلال 10 أيام فقط، محملاً إياها مسؤولية أي تأخير يحصل بعد هذه المدة".

يشار إلى أن الدرجات الوظيفية لعقود 17050 انطلقت منذ عدة أشهر وسط متابعة إعلامية مكثفة واهتمام شعبي كبير، فيما تنتظر العائلات نتائج الإعلان عنها حتى الآن.