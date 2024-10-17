مجلس نينوى يكشف عن فساد ملياري بدائرة الصحة ويتحرك لإنهاء فوضى التفويج للسعودية

شفق نيوز/ كشف مجلس محافظة نينوى، يوم الخميس، عن فساد في دائرة صحة نينوى تسبب بعدم تسليم المستحقات المالية لثلثي موظفي الدائرة للعام الفين وسبعة عشر، والبالغة نحو 20 مليار دينار.

وقال عضو المجلس، محمد هريس، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلثي موظفي الصحة في نينوى تعرضوا للظلم في ملف الرواتب المدخرة والعلاوات والمستحقات المالية الأخرى عام 2017".

وأضاف هريس، أن "الفساد في توزيع الرواتب تسبب بحرمان الموظفين من مستحقاتهم المالية"، داعيا إدارة الصحة الحالية إلى فتح تحقيق في هذا الملف والعمل على انصاف الموظفين وإعادة صرف المبالغ المالية لهم.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة الأوقاف في مجلس نينوى، سمية الخابوري، للوكالة: "من أجل إنهاء حالة الفوضى والتدافع والازدحامات الحاصلة بسبب غياب النظام وعدم وجود ساحة لتفويج المعتمرين من الموصل، عقدت لجنة الأوقاف في مجلس نينوى اجتماعا مع الشرطة المجتمعية ومكتب الحج والعمرة وهيئة النقل في نينوى".

وأوضحت الخابوري، أن "الاجتماع بحث إيجاد الحلول لهذه المشكلة من خلال تخصيص ساحة مؤقتة تكون منطلقة وموقعا لتفويج واستقبال المعتمرين من المدينة"، مبينة أن اللجنة ستبحث بعد ذلك مع الجهات المعنية تخصيص ساحة دائمية لتكون موقعا للمعتمرين والحجاج في الموصل لوضع حل نهائي لمشكلة الفوضى والازدحامات التي ترافق عملية انطلاق واستقبال الحجاج والمعتمرين.

وتعاني مدينة الموصل من الفوضى والاختناقات المرورية والعشوائية خلال انطلاق وعودة الرحلات من وإلى الديار المقدسة، وسط مطالبات مستمرة من الأهالي بتخصيص مواقع لذلك الغرض.