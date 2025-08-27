مجلس نينوى يقلل من أهمية خلافات "رؤساء الكتل": الانسجام موجود بيننا

شفق نيوز- نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى سبهان جاچان، يوم الأربعاء، أن أغلب أعضاء المجلس متفقون على رسم السياسات الصحيحة وممارسة الدور الرقابي بما يخدم المواطنين، مشدداً على وجود انسجام داخلي بين الأعضاء، مقابل خلافات بين بعض رؤساء الكتل خارج المحافظة.

وقال جاچان لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء مجلس محافظة نينوى جادون في العمل على رسم السياسات الصحيحة ومكافحة الفاسدين، وهناك توافق واضح بينهم على هذا النهج".

وأضاف أن "المجلس يسعى إلى ممارسة دوره الرقابي الصحيح والعمل بكل جهد لخدمة المواطنين ووضع المحافظة على المسار الصحيح"، مبيناً أن "الانسجام قائم بين أعضاء المجلس ولا توجد خلافات داخلية تُعرقل عملهم".

وأشار إلى أن "ما يجري من خلافات يتعلق ببعض رؤساء الكتل خارج نينوى، لكن هذا لا يؤثر على وحدة الأعضاء داخل المجلس وإصرارهم على خدمة أبناء المحافظة".