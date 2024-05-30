مجلس نينوى يفتح باب الترشيح على مناصب ست وحدات إدارية (وثيقة)

شفق نيوز/ ‏ أعلن مجلس محافظة نينوى، يوم الخميس، فتح باب الترشيح على مناصب ست وحدات إدارية في المحافظة.

‏وأظهرت وثيقة صادرة عن المجلس، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن المجلس فتح باب الترشيح لشغل مناصب قائممقام قضاء تلعفر وتلكيف ونواحي المحلبية وربيعة وبعشيقة والشورة.

وتقرر بحسب الوثيقة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لاستقبال طلبات المرشحين والتي حدد لها المجلس يوم الخميس المقبل السادس من حزيران كآخر موعد.

وتألفت اللجنة وفقاً للوثيقة من نائب رئيس المجلس محمد عبدالله محمد موسى رئيساً، ورئيس اللجنة القانونية سعدون مكيف شنان عضواً ورئيس لجنة الاقضية والنواحي محمود خلف علي محمود عضواً، وعضو مجلس محافظة نينوى هشام محمد محمود، عضواً ورئيس لجنة الزراعة والموارد المائية احمد ناظم علي خالد عضواً، ومدير مكتب نائب رئيس المجلس أحمد عبد الغني خليل سكرتيراً للجنة، ومنهل يونس يوسف من مكتب نائب رئيس المجلس، مستشاراً قانونياً ومساعداً.