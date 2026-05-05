مجلس نينوى يصوّت على شطر تربية المحافظة إلى مديريتين لتخفيف الإجراءات

شفق نيوز- نينوى

صوّت مجلس محافظة نينوى، خلال جلسته الاعتيادية السابعة والخمسين، يوم الثلاثاء، على شطر مديرية تربية نينوى إلى مديريتين في الجانبين الأيمن والأيسر، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز المعاملات التربوية.

وقال رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء لتخفيف الضغط عن المديرية الحالية، وتبسيط آليات العمل بما يسهم في تحسين الأداء التربوي داخل المحافظة.

وعقد المجلس جلسته برئاسة الحاصود، وبحضور أغلبية الأعضاء، حيث ناقش عدداً من الملفات الإدارية والخدمية المدرجة على جدول الأعمال.

وتضمنت الجلسة مناقشة مذكرات تتعلق بتغيير واستبدال رؤساء اللجان الدائمة، والتصويت على شمول ناحية الشورة بالمنافع الاجتماعية، إلى جانب التصويت على مقترح شطر مديرية التربية.

كما ناقش المجلس كتاب محافظة نينوى الخاص بتصويب اسم أحد مشاريع الطرق، فضلاً عن بحث حلول لمعالجة الزخم المروري الناتج عن إيقاف عجلات الحمل في سيطرتي السد والشهيد سبهان.