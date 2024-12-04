مجلس نينوى يصوت على 1000 مختار وينتظر المصادقة على الأسماء

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة نينوى، يوم الأربعاء، على اختيار 1000 مختار في مناطق وقرى المحافظة.

وقال نائب رئيس المجلس محمد عبد الله الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس نينوى صوت على تمرير ألف مختار للمناطق والقرى في 9 أقضية رئيسية في نينوى وأبرزها الموصل".

وأضاف، أن "تثبيت المختارين يتطلب مصادقة المحافظ على الأسماء التي صوت عليها المجلس".

كما اشار الجبوري إلى "تأجيل التصويت على المختارين في ناحية القوش التابعة لقضاء تلكيف إلى الجلسات الأخرى لحين حسم الأسماء الخاصة بالمختارين".

وأوضح أن "بعض المناطق والقرى تم تأجيل التصويت على أسماء المختارين فيها ومن المتوقع تمريرها خلال الجلسة المقبلة للمجلس".