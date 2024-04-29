مجلس نينوى يصوت على أكثر من 17 ألف عقد وظيفي

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة نينوى، اليوم الاثنين، على أكثر من 17 ألف عقد وظيفي يستثنى منها ألف عقد لقضاء سنجار لدعم استقراره.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى هشام الهاشمي لوكالة شفق نيوز ان "مجلس نينوى صوت اليوم على 17 ألف و500 عقد وظيفي توزع بحسب الكثافة السكانية للوحدات الإدارية في نينوى".

وأوضح الهاشمي ان "المجلس صوت ايضاً ضمن نفس الموضوع على إلغاء كل الاستثناءات عدا قضاء سنجار والذي تم منحه الف درجة وظيفية لجميع المكونات لدعم استقرار القضاء" مبينا انه "جرى منح 50 عقد وظيفي لمطار نينوى".

واضاف انه "سيتم توزيع 16 ألف عقد بين الاقضية والنواحي وفق النسب السكانية وتشكل لجنة من المجلس للمراقبة".