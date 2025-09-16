مجلس نينوى يستضيف مديري دوائر بشأن إيفادات لتركيا ويحقق بمخالفات شركة نفطية

شفق نيوز- نينوى

أعلن عضو مجلس نينوى، محمود الخلف، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيستضيف مديري عدد من الدوائر في المحافظة بشأن جدوى إيفادهم مؤخراً إلى تركيا، فيما شكّل لجنة للتحقيق بمخالفات شركة نفطية في حقل القيارة.

وقال الخلف خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة قرر استضافة واستجواب مديري دورائر التخطيط العمراني، والآثار، وعقارات الدولة، والتسجيلل العقاري الأيمن، والزراعة، والاستثمار، ومعاون مدير بلدية الموصل، كما أنه كان من المقرر استضافة مدير بلديات نينوى اليوم لكنه تغيّب عن الحضور".

وبين أن الاستضافة تأتي بشأن إيفاداتهم الأخيرة إلى الجمهورية التركية، مشيراً إلى أن "المجلس طالب المديرين بتقديم تقرير مفصل حول الجهة الداعية للإيفاد، وتكاليف الزيارة، والمخرجات المتحققة منها، بهدف معرفة مدى إمكانية تطبيق ما جرى الاتفاق عليه لخدمة إعمار الموصل واستلهام التجارب الحضرية والعمرانية".

وأضاف الخلف أن "لجنة النزاهة عرضت في الجلسة تقريرها بشأن مخالفات الشركة النفطية الأنغولية العاملة في حقول القيارة"، مبيناً أن "آثاراً بيئية وصحية سلبية طالت الأهالي إلى جانب عدم التزام الشركة بالمنافع الاجتماعية المقررة".

وأشار إلى أن "المجلس صوّت على تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية للنظر في مخالفات الشركة الأنغولية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".

كما ناقش المجلس خطة المنافذ الحدودية لشهري نيسان/ أبريل وآيار/ مايو الماضيين، وتخصيص الواردات المالية لتنفيذ مشاريع خدمية في نينوى ضمن الأطر القانونية والدستورية، فضلاً عن بحث المشكلات التي يواجهها المواطنون في إصدار البطاقة الوطنية الموحدة بمدينة الموصل.