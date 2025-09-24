مجلس نينوى يتهم مؤسسة شهداء الموصل بالتقصير في إنجاز المعاملات

شفق نيوز- نينوى

وجّه رئيس لجنة الشهداء والجرحى في مجلس محافظة نينوى محمد عارف، اليوم الأربعاء، انتقادات إلى مؤسسة الشهداء في الموصل، متهماً إياها بالتقصير في إنجاز معاملات شريحة ذوي الشهداء.

وقال عارف لوكالة شفق نيوز، إن "هناك إخفاقات واضحة في أداء مؤسسة الشهداء في الموصل، فهي لم ترتقِ إلى مستوى الطموح المطلوب".

ولفت عارف، إلى أن "المجلس سيتجه لاستضافة مدير المؤسسة في حال استمرار هذا التقصير وعدم تصحيح المسار"، مؤكداً أن "مجلس المحافظة يراقب بشكل مباشر عمل الدوائر الحكومية".

وأوضح عضو مجلس المحافظة، أن "المجلس لن يتهاون في متابعة حقوق هذه الشريحة الكريمة من أبناء نينوى"، مضيفاً أن "ذوي الشهداء هم البنية الأساسية للمدينة، ومن الواجب على جميع المؤسسات أن تنهض بمسؤولياتها تجاههم وتقدم لهم الخدمة التي تليق بتضحياتهم فدماء الشهداء وتضحياتهم هي السبب في أن يقف الجميع اليوم بحرية في هذا المكان".