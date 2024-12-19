مجلس نينوى يتسلم 30 عجلة (جكسارة) لتوزيعها على اعضائه

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، يوم الخميس، عن تسلم المجلس 30 عجلة حديثة جكسارة (gxr) لتوزيعها على اعضائه.

وقال العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة نينوى تسلم 30 عجلة حديثة نوع لاندكروز 2024 (gxr) لتوزيعها على أعضاء المجلس البالغ عددهم 29 عضواً".

وأوضح أن "التوزيع سيكون بواقع عجلتين لرئيس المجلس وعجلة لكل عضو في المجلس البالغ 29 عضواً".

وأضاف العضو ان "المجلس تسلم ايضاً 14 عجلة لمديري مكاتب الأعضاء ولكن بنوعيات اقل من النوعيات التي تسلمها أعضاء المجلس.

ولفت إلى أن "هذه هي الوجبة الاولى من العجلات التي تسلمها المجلس والتي خصصت مبالغها ضمن تنمية الاقاليم".