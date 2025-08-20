مجلس ميسان يصوت على 6 مسؤولين للأقضية النواحي

شفق نيوز- ميسان

كشف عضو مجلس محافظة ميسان حسين المرياني، يوم الأربعاء، عن تصويت المجلس على 6 مرشحين لمناصب القائممقام والمديرين للأقضية والنواحي في المحافظة.

وقال المرياني، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس صوت على حسن عنيد الزيداوي لمنصب قائممقام قضاء قلعة صالح، وغزوان حسين المحمداوي، مديرا لناحية العزير، وسلام رحيمة الساعدي مديرا لناحية المشرح، واحمد موكر الحريشاوي مديرا لناحية السلام، وحيدر والي بمنصب قائممقام قضاء كميت، واحمد البزوني مديرا لناحية سيد أحمد الرفاعي".

وأشار المرياني، إلى أن "الوحدات الإدارية المتبقية سيتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة للمجلس الأسبوع المقبل".