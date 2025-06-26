مجلس محافظة نينوى يقرُّ بالمحاصصة في التربية ويتعهد بالقضاء عليها

شفق نيوز- نينوى

أكّد عضو مجلس محافظة نينوى، مروان الطائي، اليوم الخميس، أن المجلس يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات أبناء المحافظة وفق استحقاقهم الكامل، أسوة ببقية المحافظات، مشيرًا إلى أن ملف التربية سيكون على رأس أولويات المجلس في المرحلة المقبلة نظرًا لما شهده من محاصصة واضحة خلال السنوات الماضية.

وقال الطائي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس يواصل متابعة ملف توزيع الأراضي لعدة شرائح من أبناء المحافظة، والعمل على معالجة المشاريع المتلكئة في عموم نينوى، إلى جانب المضي بإكمال تنفيذ بقية الوحدات الإدارية، وعلى رأسها سنجار وسنون".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الكتل السياسية بعيدًا عن أي محاصصة حزبية أو فئوية، من أجل المضي بنينوى نحو واقع أكثر ازدهارًا وعدالة في توزيع الفرص"، مبينًا أن "ملف التربية بات اليوم الأكثر خضوعًا للمحاصصة، وسيكون نصب أعيننا لضمان إعادة التوازن للمؤسسة التربوية".

وختم الطائي تصريحه بالقول: "لن نغفل أيضًا ملف الصحة والضرب على أيدي كل من يتاجر بقوت المواطنين ومعاناتهم اليومية"، مؤكدًا أن "المجلس سيتابع كل ما من شأنه حماية المصلحة العامة لأبناء نينوى".