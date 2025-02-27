مجلس محافظة نينوى يتلقى كتابًا رسميًا لاستجواب رئيسه (وثيقة)

شفق نيوز/ تلقت رئاسة مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، كتابًا رسميًا لاستجواب رئيس المجلس أحمد الحاصود.

وبحسب وثيقة تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "نائب رئيس مجلس محافظة نينوى خاطب رئيس المجلس بكتاب رسمي يتضمن طلب الاستجواب".

وتضمنت الوثيقة اشعاراً أنه "قدم طلب الاستجواب عضو المجلس عبد الله أثيل النجيفي عن كتلة نينوى الموحدة، ويشمل الكتاب توقيع ثلث أعضاء المجلس. ويتضمن الاستجواب ايضا 18 سؤالًا".

"هذا وسيتم استجواب الحاصود في الجلسة المقررة يوم الأربعاء المقبل".

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية التي يحق للأعضاء اتخاذها لتقييم أداء رئيس المجلس، حيث يعكس استجواب رئيس المجلس في العديد من الحالات قضايا تتعلق بالإدارة المحلية والقرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية

وتصاعدت حدة الجدل داخل مجلس محافظة نينوى، بشأن استجواب رئيس المجلس أحمد الحاصود، الأمر الذي أدخل نائب رئيس المجلس وأحد أعضائها بشد وجذب حول ذلك الاستجواب.

وقال نائب رئيس المجلس، محمد الجبوري، أمس الأربعاء لوكالة شفق نيوز، إن "الاستجواب إجراء رقابي ديمقراطي لا يستهدف أشخاصاً، بل يهدف إلى تقويم الأداء وفق القانون والنظام الداخلي للمجلس".

وشدد الجبوري، على أن "المستجوب لن يحنث بالقسم الذي أداه، وأن المساءلة تتيح للمستجوب طرح الأسئلة وعلى المسؤول تقديم التوضيحات اللازمة".

في المقابل، حمّل عضو المجلس عبد الله النجيفي، نائب رئيس المجلس محمد الجبوري، "المسؤولية المباشرة عن عدم وصول طلب الاستجواب"، مؤكداً أن "الجبوري يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة دون أي مبرر، بعد تسلمه طلب الاستجواب رسميًا من قبلنا".

وأشار إلى أن "القضية لن تمر دون مساءلة"، مضيفًا: “لن يكون هناك تهاون، فالقضاء هو الفيصل بيننا".

وتأتي هذه التطورات بعد أن قاطعت كتلة نينوى الموحدة جلسة مجلس المحافظة أمس، احتجاجًا على رفض رئيس المجلس تسلُّم طلب الاستجواب، وفقًا لما أكده النجيفي.