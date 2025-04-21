مجلس محافظة صلاح الدين يعلن حالة "الطوارئ" لمواجهة الحمى النزفية

شفق نيوز / أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية في عموم مدن المحافظة، خلال اجتماع موسع ترأسه رئيس المجلس عادل الصميدعي، لمتابعة مستجدات انتشار الحمى النزفية واستعراض الخطط الوقائية الرامية إلى منع تسلل المرض إلى داخل المحافظة.

وأكد الصميدعي في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن المجلس يعقد اجتماعات مكثفة ضمن إطار خلية الأزمة التي شُكلت للتعامل مع أي طارئ صحي، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين جميع الدوائر المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لحماية المواطنين وضمان سلامتهم.

وأشار إلى أن المجلس عقد اليوم اجتماعاً حضره مدير عام صحة صلاح الدين، خالد برهان، وعدد من مسؤولي الوحدات الإدارية وممثلي دوائر الزراعة والبيطرة والبيئة، فضلاً عن الجهات الأمنية.

وشهد الاجتماع استعراض تقارير الجهات المختصة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة الحمى النزفية، حيث أظهرت التقييمات الميدانية أن المحافظة ما تزال خالية من أي إصابات مسجلة، على الرغم من تسجيل حالات في مدن مجاورة.

كما تم خلال الاجتماع توزيع المهام بين المؤسسات المعنية وفق اختصاص كل منها، لتنفيذ خطة وقائية متكاملة شملت منع دخول المواشي من المناطق المصابة بالتنسيق مع حكومة المحافظة، وتكثيف حملات التعقيم المجاني، فضلاً عن تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر المرض وسبلالوقايةمنه