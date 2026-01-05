مجلس محافظة بابل يحدد آلية اختيار المحافظ الجديد

شفق نيوز- بابل

حددت اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل، يوم الاثنين، آلية اختيار المحافظ الجديد، مؤكدة أنه سيتم وفق آليات تضمن اختيار شخصية كفوءة.

وقال رئيس اللجنة راجح الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اختيار محافظ بابل سيتم وفق الآلية المعتمدة رسمياً من قبل مجلس المحافظة، وبما يضمن اختيار شخصية كفوءة وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة بما ينسجم مع طموحات أبناء المحافظة".

ودعا الشمري، المواطنين الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى "التقديم على منصب محافظ بابل، ضمن السياقات الرسمية المعتمدة".

وأكد أنه "لأعضاء مجلس المحافظة كامل الحرية في اختيار الشخص الكفوء، بعيداً عن الضغوطات السياسية أو ضغوط جماهير المرشحين والاحزاب، وبما يحقق المصلحة العامة ويخدم بابل وأهلها".

وكان النائب السابق عن محافظة بابل، أمير المعموري،أعتبر مساء أمس الأحد، على أن الحراك الشعبي الذي يجري لاختيار محافظ جديد بعيداً عن "المحاصصة" خطوة مشجعة على زيادة الوعي الانتخابي مستقبلاً، فيما اشترط على مجلس المحافظة ضمان نسبة "النصف زائد واحد" لأي مرشح من يتقدم لشغل المنصب.

ونظم ناشطون في بابل، أمس الأول السبت، حراكاً شعبياً ضمن إطار جلسات شعبية نقاشية حول اختيار محافظ جديد، دون اللجوء إلى احتجاجات ميدانية، مشيرين إلى وجود محاولات للضغط على أعضاء مجلس المحافظة، بعد فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ.

وبحسب مصادر مطلعة يتنافس ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مع عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، على منصب رئيس الحكومة المحلية بعد فوز المحافظ عدنان الفيحان، بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي.

وانتخب أعضاء مجلس النواب العراقي، في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، النائب عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك بعد انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس في دورته النيابية السادسة، خلال الجلسة الأولى.