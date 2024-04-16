مجلس محافظة النجف يعقد جلسة طارئة ويؤكد: سنغير إدارة المطار بالقوة

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة النجف جلسة طارئة، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بقراره بشأن تغيير إدارة مطار النجف، مؤكداً أنه سينفذ قراره "بالقوة".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن رئاسة مجلس محافظة النجف وبعد الانتهاء من الجلسة الطارئة أكدت أن "قرار إعفاء مدير المطار بات ولا رجعة فيه".

وأشار مراسلنا إلى أن رئاسة المجلس شددت على أنها ستنفذ يوم غد الأربعاء القرار "بالقوة إذا تطلب الأمر".

وكان مجلس محافظة النجف قد صوت اليوم على إعفاء علي الساعدي من مهام منصب مدير مطار النجف الدولي وتعيين عباس المهنا بمهام إدارة المطار بديلاً عنه لمدة 6 أشهر.

ولاحقاً عقب هذا القرار، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية طوقت مطار النجف الدولي لمنع تنفيذ أمر صدر من مجلس المحافظة بتغيير الإدارة.

وقال إن "مدير مطار النجف الذي أصدر مجلس المحافظة قراراً بإعفائه من مهامه، طلب تدخلاً أمنياً من بغداد لإبقائه بمنصبه وعدم سحب مطار النجف الدولي من يد سلطة الطيران المدني".

وأضاف أن "سلطة الطيران المدني رفضت تنفيذ أمر مجلس المحافظة، وتم إرسال تعزيزات عسكرية لمنع دخول المدير الجديد ومباشرته بمنصبه".