محافظ المثنى يستقيل من منصبه قبل استجوابه ومجلس المحافظة يوافق

شفق نيوز - المثنى

قدّم رئيس الحكومة المحلية في محافظة المثنى مهند العتابي، يوم الثلاثاء، استقالته من منصبه لمجلس المحافظة، وذلك قبل عقد جلسة استجوابه داخل المجلس.

وذكر مجلس المحافظة في بيان مقتضب، أنه قبل استقالة العتابي، وصادق عليها في الوقت ذاته.

في غضون ذلك قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة المثنى فتح باب الترشيح لاختيار محافظ جديد بعد استقالة العتابي.

وأضاف أن، ثلاثة مرشحين يتنافسون على شغل منصب المحافظ خلفا للعتابي، وهم كل من: احمد منفي جودة، وتوفيق محمد عبود، وكرار صالح، ليشرع المجلس بعقد الجلسة للتصويت على احد المرشحين.

وكان مجلس محافظة المثنى قد حدد تاريخ 24 من شهر شباط/فبراير الجاري موعدا لاستجواب المحافظ بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي واداري.