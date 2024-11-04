مجلس كركوك يُرجئ التصويت على مديري "الوحدات" ويناقش التصميم الأساسي للمدينة وواقع الكهرباء

شفق نيوز/ أرجأ مجلس محافظة كركوك، يوم الاثنين، التصويت على اختيار مديري الوحدات الإدارية في جلسته التي شهدت مناقشة مشروع التصميم الأساسي للمحافظة وواقع توزيع الكهرباء.

وأخبر مصدر مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن "مجلس محافظة كركوك أرجأ التصويت على مديري سبع وحدات إدارية (نواحي) لحين التوافق على المرشحين والتصويت عليهم بجلسة واحدة"، مضيفاً أنه "كان من المقرر أن يصوت المجلس عليهم في الجلسة الماضية إلا أن خلافاً على ناحيتين أجّل حسم الموضوع بصورة كاملة".

وأضاف أن "الجلسة السابعة عُقدت اليوم بحضور الأعضاء التسعة وتم وضع جدول أعمال الجلسة التي تضمنت استضافة دائرة المهندس المقيم لمشروع التصميم الأساسي لمدينة كركوك والوقوف على جملة نقاط تخص المشروع وآليات العمل وما جرى تنفيذه منها".

وتابع المصدر أن "المجلس قرر استضافة مدير دائرة توزيع كهرباء كركوك لمعرفة آليات وتفاصيل توزيع الكهرباء وحاجتها من حيث الخدمات والجباية".

وأعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، يوم الأربعاء 30 تشرين الأول الماضي 2024، تأجيل التصويت على اختيار مديري سبع وحدات إدارية لوجود مشاكل في وحدتين إداريتين، وسط غياب ثلاث كتل عن الجلسة.

وعقد مجلس محافظة كركوك جلسته السادسة بحضور أعضائه التسعة وهم من الكتل التي شكلت إدارة محافظة كركوك وسط مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (عضوين) وثلاثة أعضاء من العرب وعضوين من التركمان، حيث كان ضمن جدول الجلسة التصويت على مديري النواحي والتصويت على استحداث قرية وتغيير أخرى.

وكان مجلس محافظة كركوك، انتخب يوم الإثنين، 14 تشرين الأول الماضي، الأستاذ الدكتور ياوز حميد محمود لمهام النائب الأول لمحافظ كركوك، في جلسة اعتيادية بمقاطعة العرب والتركمان والديمقراطي الكوردستاني.

وكان مصدر مطلع في كركوك، أفاد مطلع شهر أيلول الماضي، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس النواب، ورئيس الجبهة التركمانية، وعضو عن تحالف السيادة، للتباحث بشأن الخلافات القائمة على تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وتناول الاجتماع، بحسب المصدر، "جملة مواضيع تخص كركوك ومنها تشكيل الحكومة المحلية مؤخراً، وعدم اشتراك كتل سياسية في هذه الحكومة مثل الديمقراطي والجبهة وتحالف السيادة".