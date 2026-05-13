مجلس كركوك ينتقد نقل موظفي الأسواق المركزية إلى "كرفانات" والتجارة توضح (فيديو)

انتقدت عضوة مجلس محافظة كركوك، سوسن جدوع، يوم الأربعاء، نقل موظفي شركة الأسواق المركزية التابع لوزارة التجارة إلى "كرفانات" مؤقتة، معتبرةً ما جرى "إهانة لموظفي الدولة"، فيما أوضحت وزارة التجارة أن الإجراء يأتي لإعادة تأهيل المبنى وتطويره.

وقالت جدوع، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً من مجلس المحافظة أجرى زيارة إلى موقع السوق المركزي للاطلاع على أوضاع الموظفين بعد نقلهم إلى كرفانات دون سابق إنذار".

وأضافت أن "الموظفين أُبلغوا بإخلاء الأسواق المركزية ونقلهم إلى كرفانات تفتقر إلى أبسط الخدمات، حيث كل كرفان يضم بين 20 إلى 25 موظفاً وموظفة وسط ظروف غير مناسبة للعمل".

وأشارت إلى أن "القرار يبدو غير مدروس، إذ تم وضع الموظفين في أماكن لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية"، معتبرة أن "ما يحدث يعد إساءة وإهانة بحق موظفي الدولة".

وأكدت جدوع، أن "مجلس المحافظة، بصفته جهة رقابية وتشريعية، يقف إلى جانب الموظفين ويرفض التعامل معهم بهذه الطريقة"، مشددةً على أن "المجلس سيتابع الملف ويحاسب المقصرين والأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإجراءات غير اللائقة وغير القانونية بحق الموظفين".

بدورها أوضحت وزارة التجارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشركة العامة للأسواق المركزية في وزارة التجارة باشرت تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتطوير سوق كركوك المركزي، تمهيداً لإعادة افتتاحه كمجمع تسويقي حديث ضمن سلسلة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحت مشروع "التعاون هايبر ماركت"، بهدف الارتقاء بالواقع التسويقي والخدمي في المحافظات.

وبينت أن ما تم تداوله بشأن إحالة الموقع للاستثمار "لا يمت إلى الحقيقة بصلة"، مؤكدة أن سوق كركوك المركزي سيبقى ضمن إدارة الشركة العامة للأسواق المركزية، وأن أعمال التطوير الجارية تنفذ وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التجارية وتعزيز البنى التسويقية بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تطوير قطاع الأسواق المركزية.