مجلس كركوك يعقد غداً جلسته لمناقشة ملفي التربية والصحة وتغيير شعار المحافظة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في مجلس محافظة كركوك، يوم الاثنين، بأن مجلس المحافظة سوف يعقد اجتماعه الدوري يوم غد الثلاثاء، لمناقشة ملفي تربية المحافظة ودائرة الصحة وسوف يصوت على اعتماد شعار جديد للمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك الثامنة وسوف يناقش ملف تربية كركوك ويستضيف مدير عام تربية كركوك ليناقش معه جملة أمور تخص واقع العمل التربوي، وواقع العملية التربوية، وكذلك ملف المحاضرين المجانين، والعمل على حلحلة المعوقات التي تواجه العملية التربوية واقتراح الحلول المناسبة لها".

وأكد المصدر أن "الجلسة سوف تستضيف كذلك مدير عام صحة كركوك حيث سوف يناقش مجلس المحافظة عدد من المواضيع التي تخص القطاع الصحي ومتابعة عمل المستشفيات والواقع الصحي وإيجاد حلول لأي معوقات تقف أمام الواقع الصحي في المحافظة".

وتابع المصدر أن "المجلس سوف يصوت على اعتماد شعار جديد للمحافظة حيث أن الشعار الجديد سيعتمد بدل الشعار المستخدم في المحافظة".

ولفت المصدر أن "الجلسة الثامنة تخلو من أي تصويت على مدراء النواحي الذي تم تأجيله من قبل المجلس في جلسته السادسة".