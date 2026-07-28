مجلس كركوك يصوّت على تكليف "بريار رأفت" مديراً لناحية شوان

شفق نيوز- كركوك

صوّت مجلس محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، على تكليف بريار رأفت مديراً لناحية شوان، خلفاً لهوراس شواني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التصويت جاء ضمن فقرات جدول أعمال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، وبحضور أعضاء المجلس.

تضمنت الجلسة، مناقشة مقترحات أعضاء المجلس بشأن مشروع تحديث التصميم الأساسي لمدينة كركوك والتصويت عليه، فضلاً عن التصويت على ملف المختارين، ومناقشة عقد مشروع التحول الذكي للشبكة الكهربائية في المحافظة وآلية تنظيم عمل المولدات الأهلية.

كما شمل جدول الأعمال مناقشة دعم مهام الفريق المركزي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتخصيصات عقود الـ(7304) درجة وظيفية، إضافة إلى استضافة مديري مديرية الدفاع المدني في كركوك بشأن احتياجات المديرية، ومناقشة ظاهرة التسول في المحافظة.

وبحثت الجلسة أيضاً طلب شركة نفط الشمال تخصيص قطع أراضٍ سكنية لموظفيها ضمن التصميم الأساسي للمدينة.