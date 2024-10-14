مجلس كركوك يصوّت على تشكيل لجانه واختيار قائممقام للدبس

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة كركوك، يوم الاثنين، على منصب النائب الأول للمحافظ، وقائممقامية قضاءي داقوق والدبس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس كركوك عقد جلسته الاعتيادية قبل قليل في قاعة المجلس، مؤكداً أن المجلس صوّت على اختيار ياوز حميد محمود لمهام النائب الاول لمحافظ كركوك.

وأضاف مراسلنا أن مجلس كركوك صوّت أيضاً على تشكيل لجانه الداخلية لثمان لجان، وصوت أيضاً على اختيار سراج الدين ناظم العاصي العبيدي، لمنصب قائمقام لقضاء داقوق واختيار عادل الاسحاقي لمنصب قائمقام لقضاء الدبس.