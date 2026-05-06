مجلس كركوك يصوت على ضوابط التعيين ويختار نائباً للرئيس

صوت مجلس محافظة كركوك، يوم الأربعاء، على اعتماد بطاقة السكن والبطاقة التموينية حصراً كوثيقتين أساسيتين للتقديم على 7 آلاف درجة وظيفية ضمن خطة المحافظة، فيما منح الثقة لرئيس جديد للجنة الأمن والدفاع واختار نائباً لرئيس المجلس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القرار جاء خلال الجلسة العشرين للمجلس بهدف تنظيم آلية التقديم وضمان وصول الفرص الوظيفية إلى مستحقيها من أبناء المحافظة، وفق ضوابط تعتمد على محل السكن الفعلي.

وأضاف أن المجلس صوّت بالإجماع على منح الثقة للعضو أحمد رمزي رئيساً للجنة الأمن والدفاع، في خطوة تهدف إلى دعم عمل الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

كما صوّت المجلس على اختيار نشأت شاهويز نائباً لرئيس مجلس محافظة كركوك، ضمن إعادة توزيع المناصب الإدارية داخل المجلس.

وأشار المراسل إلى أن الجلسة شهدت تمرير عدد من القرارات الخدمية والإدارية، وسط نقاشات بين الأعضاء بشأن آليات تنفيذها، ولا سيما ما يتعلق بملف التعيينات والخدمات الأساسية في عموم مناطق المحافظة.

وعقد مجلس محافظة كركوك جلسته العشرين برئاسة إبراهيم محمد الحافظ وبحضور 13 عضواً، وسط مقاطعة أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فضلاً عن غياب العضو العربي راكان سعيد الجبوري.

وتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة ملفات خدمية وإدارية عدة، بينها ملف تخصيص أراضٍ للصحفيين، مع التأكيد على اعتماد ضوابط قانونية تضمن الشفافية والعدالة في توزيعها، إلى جانب بحث ملفات تتعلق بالبنى التحتية وتحسين الخدمات.