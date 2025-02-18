مجلس كركوك يصوت على تعيين مديرين لأربع نواحي

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، على تعيين أربعة مديرين لنواحي الزاب، والملتقى، والرياض، سرگران.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس المحافظة صوّت على تعيين "أحمد صالح مطر" مديراً لناحية الزاب، و"رباح حسين شهاب" مديراً لناحية الملتقى، و"بشدار سليمان عرب" مديراً لناحية سرگران، و"محمد إبراهيم أسعد" مديراً لناحية الرياض.

وعقد مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، جلسته بأعضائه التسعة بعد عودة "العضو المقاطع" ظاهر العبيدي، وتضمن جدول أعمال الجلسة عدداً من المواضيع.

وقال مصدر مسؤول في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة عقد جلسته الاعتيادية بعد انقطاع لأكثر من ثلاثة شهور بسبب مقاطعة العضو العربي ظاهر العبيدي للجلسات، وبذلك اكتمل النصاب وانعقدت الجلسة بشكل رسمي في الساعة الرابعة و45 دقيقة".

وأضاف أن "رئيس المجلس إبراهيم محمد حافظ وباقي الأعضاء حضروا الجلسة، بعد تنفيذ جزء من اتفاق تشكيل محافظة كركوك وذلك بتسليم دائرة زراعة كركوك إلى المكون العربي إلى جانب عدد من المواقع الحكومية الأخرى".

وكانت عضو مجلس محافظة كركوك، سلوى المفرجي، قد أكدت في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، أن مجلس المحافظة معطل منذ شهرين، مشيرة إلى أن العملية السياسية في المحافظة تعاني من حالة "عرجاء" بسبب عدم اكتمال مشاركة جميع الأطراف.

وقالت المفرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة معطل منذ شهرين، ولم يعقد جلساته"، مضيفة "حتى لو عقد اجتماعه فسيكون مجرد اجتماع جدلي يقتصر على رفع الأيدي والتصويت على قرارات غير مجدية".

وأضافت أن "هذا المجلس معطل ويعد مكملًا للعملية السياسية العرجاء التي لم تكتمل بسبب غياب مشاركة بقية الأطراف."

وفي 10 آب/ أغسطس 2024، تم انتخاب "ريبوار مصطفى طه" محافظًا لكركوك، و"إبراهيم الحافظ" رئيساً لمجلس المحافظة، في اجتماع عقد بالعاصمة بغداد.

وجاء هذا الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تموز/ يوليو 2024، ضمن جهوده لحل الخلافات السياسية في المحافظة، حيث لم يعقد مجلس المحافظة سوى اجتماع واحد منذ الانتخابات.

كما أصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسوماً رسمياً بتسنم "ريبوار مصطفى طه" منصب المحافظ.