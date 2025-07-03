مجلس كركوك يشكل لجنة لإعادة "التوازن الإداري" بالمحافظة (وثيقة)

شفق نيوز – كركوك

قرر رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، يوم الخميس، تشكيل لجنة برئاسته لإعادة النظر بـ"التوازن في توزيع المناصب" داخل الدوائر الإدارية في وحدات المحافظة.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس محافظة كركوك تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، فإن اللجنة تتألف من ثمانية أعضاء، أغلبهم من أعضاء مجلس المحافظة، وكُلفت بإنجاز أعمالها خلال مدة شهر واحد من تاريخ صدور القرار.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه محافظة كركوك احتجاجات من قبل المكون التركماني، اعتراضاً على ما وصفوه بـ"تهميش إداري" و"إقصاء مناصب حساسة"، حيث جدد متظاهرون صباح اليوم قطع الطريق الرابط بين كركوك وأربيل في قضاء التون كوبري، مطالبين بإلغاء قرارات إدارية اعتبروها "غير منصفة".

من جانبهم، قال ناشطون تركمان لوكالة شفق نيوز، إن "تشكيل لجان دون إشراك ممثلين حقيقيين عن المكون التركماني لا يعالج المشكلة، بل يعمّق الشعور بالتهميش"، مؤكدين استمرار التظاهرات حتى تحقيق المطالب.

هذا وكان رئيس الجبهة التركمانية العراقية، محمد سمعان آغا، دعا خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أمس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل المباشر لإعادة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، بما يضمن تمثيل المكون التركماني في إدارة شؤون المحافظة.

ويشهد قضاء التون كوبري، ذي الغالبية التركمانية، توتراً بين الحين والآخر على خلفية التوازنات الإدارية والسياسية في محافظة كركوك، التي تعد من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.