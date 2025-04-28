مجلس كركوك يستعد للتصويت على قرارات "مهمة"

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس كركوك، رعد الصالح، يوم الاثنين، أن المجلس سيعقد اجتماعاً "مهماً" الأسبوع المقبل للتصويت على عدد من القوانين، أبرزها تنظيم صلاحيات تعيين وإقالة المختارين، وتعزيز الرقابة على المشاريع الاستثمارية.

وقال الصالح في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً مهماً، يتضمن جدول أعماله تشكيل لجنة خاصة بالحصاد وتسويق محصولي القمح والشعير، بالإضافة إلى متابعة الكميات المخزنة سابقاً في سايلوات كركوك، ومناقشة القضايا كافة المتعلقة بموسم الحصاد الحالي".

وأضاف الصالح أن "المجلس سيصوت على قرار يمنع تعيين أو إقالة أو قبول استقالة المختارين من قبل المحافظة دون العودة إلى تصويت مجلس المحافظة، وذلك استناداً إلى القوانين النافذة التي كانت تمنح هذه الصلاحيات سابقاً للمجالس المحلية، ومع غيابها أصبحت من صلاحيات مجلس المحافظة"، مبيناً أن "قراراً قد أُعدّ بهذا الخصوص وسيُطرح للتصويت".

وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أوضح الصالح أن "المجلس سيناقش قراراً آخر يلزم هيئة الاستثمار بعدم إحالة أي مشروع استثماري دون علم وموافقة مجلس المحافظة، حيث سيتم تدقيق المشاريع من قبل لجنة الاستثمار وطرحها للتصويت خلال الاجتماعات الرسمية".

وأشار إلى أن "لجنة الاستثمار تعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع المتلكئة والمحال تنفيذها سابقاً، لمراجعة أوضاعها، خصوصاً تلك التي لم تلتزم الشركات المنفذة بتنفيذها، بغية إعادة النظر بالعقود وإيجادحلولعملية".