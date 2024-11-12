مجلس كركوك يرفع جلسته الثامنة ويرجأ التصويت على شعار المحافظة

شفق نيوز/ أرجأ مجلس كركوك، يوم الثلاثاء، التصويت على شعار المحافظة بطلب من كتلة "بابليون" لعدم تضمنيه لغة المكون المسيحي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس كركوك عقد جلسته الثامنة واستضاف مديريّ التربية والصحة وناقش معهما جملة مواضيع تخص واقع العمل التربوي والصحي في المحافظة.

وأضاف أن المجلس أرجأ التصويت على شعار المحافظة بناء على طلب من مقررة المجلس ورئيسة كتلة "بابليون" لعدم وجود لغة المكون المسيحي في الشعار إلى جانب أسباب اخرى.

وتابع مراسلنا أن رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ قرر تأجيل التصويت إلى الجلسة المقبلة لإضافة عدد من النقاط واعتماد شعار يلقى مقبولية جميع أعضاء مجلس محافظة كركوك.

ويوم أمس الاثنين، أفاد مصدر مسؤول في مجلس محافظة كركوك، بأن مجلس المحافظة سوف يعقد اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملفيّ تربية المحافظة ودائرة الصحة وسوف يصوّت على اعتماد شعار جديد للمحافظة.